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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьянина дер. Лендобова Боровецкой волости Колевина о наделении его землей, оставшейся после смерти отца. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело по рапорту Вологодской торговой депутации с актом о торговле крестьянина дер. Лендобова Боровецкой волости Александра Алешичева. 1874–1875 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
109Лендобово, д. вл.при р. Сухоне.3516145343
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Д. Лендобово, Мочалка, Мочалово, Власово и Ростовка58Алекс. Алекс. Боборыкина133343
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3423ЛендобовоКачалковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи377266558
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Лендобово2377154деревняРусские3775101176
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Лендобово 3965деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.4137
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245390Лендобоводеревня59°31'с.ш.39°57'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448167д Лендобоводеревня