деревня Лендобово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Лендобово

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьянина дер. Лендобова Боровецкой волости Колевина о наделении его землей, оставшейся после смерти отца. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело по рапорту Вологодской торговой депутации с актом о торговле крестьянина дер. Лендобова Боровецкой волости Александра Алешичева. 1874–1875 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
109Лендобово, д. вл.при р. Сухоне.3516145343

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Д. Лендобово, Мочалка, Мочалово, Власово и Ростовка58Алекс. Алекс. Боборыкина133343

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Боровецкая волость
3423ЛендобовоКачалковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи377266558

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Лендобово2377154деревняРусские3775101176

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Боровецкий сельсовет
Лендобово 3965деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.4137

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245390Лендобоводеревня59°31'с.ш.39°57'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
19638448167д Лендобоводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.