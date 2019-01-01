село Пуркаево, село Пуркаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Пуркаево

Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
275Налитово (Авалитово), с. удел.при рч. Учунейке.5212162851793Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Гулюшевская волость
145. Налитово (Пичевем), село бывшее удельное, при речке Учинейке, дворов 214, жителей 1967, церковь православная, 2 овчинных завода

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Гулюшевская волость
113Налитово, село, при рч. Учинейке; н. м.1185244412561291

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Дубенский район
76261Пуркаевосело54°22'46°38'N-38-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, Пуркаевское сельское поселение
89616455101с Пуркаевосело
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