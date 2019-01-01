село Батырево, село Батырево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Батырево

Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
715Большое Батырово, д. удел.на пр. б. р. Булы.473121457529Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Батыревская волость
362. Б. Батырева, деревня бывшая удельная, при речке Б. Буле, дворов 203, жителей 1310, волостное правление (уездный город в 47 верстах), больница, 26 лавок, 2 красильни, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Симбирская губерния, Буинский уезд, Батыревская волость
село Большая-Батырева
Симбирская губерния, Буинский уезд
село Батырево

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд, Больше-Батыревская волость
35Большое Батырево, село, при рч. Буле; н. ч., м. и т.10047369951973
63Удельная мельница, при с. В. Батыреве, на рч. Буле; н. ч.10047153

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Батыревский район
13271Батыревосело55°04'с.ш.47°37'в.д.N-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный район, Батыревское сельское поселение
97607410101с Батыревосело
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