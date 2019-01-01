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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
799Стретенское, сел.при р. Обве.1188101454510Церковь православная 1. Единоверческая 1 Часовня православная 1. Волостное правление. Училище. Пожарная 1. Торжков 3. Промышленных заведений 31.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
185. Сретенское (Отчино-Сретенское), село бывшее владельческое, при речке Кету, дворов 129, жителей 684, волостное правление (уездный город в 119 верстах), 2 церкви право Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
113) с. Сретенское на р.р. Малом и Больш. Кете и Обве, прав. и един. цер., муж. и женск. земск. учил., нар. библиот., вол. правл., медиц. фельдш. пункт., торжки: Срет.—2 Показать все Сретенское общество153269310Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские118—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сретенское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346348Сретенскоесело58°36'00"55°34'00"O-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620434101с Сретенскоесело