село Сретенское, село Сретенское, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Сретенское

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
799Стретенское, сел.при р. Обве.1188101454510Церковь православная 1. Единоверческая 1 Часовня православная 1. Волостное правление. Училище. Пожарная 1. Торжков 3. Промышленных заведений 31.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Сретенская волость
185. Сретенское (Отчино-Сретенское), село бывшее владельческое, при речке Кету, дворов 129, жителей 684, волостное правление (уездный город в 119 верстах), 2 церкви право Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Сретенская волость
113) с. Сретенское на р.р. Малом и Больш. Кете и Обве, прав. и един. цер., муж. и женск. земск. учил., нар. библиот., вол. правл., медиц. фельдш. пункт., торжки: Срет.—2 Показать все Сретенское общество153269310Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские118

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Сретенская волость
село Сретенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
346348Сретенскоесело58°36'00"55°34'00"O-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Сретенское сельское поселение
57620434101с Сретенскоесело
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