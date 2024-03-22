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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1881Исансупова (Исянсин), деревня.при рч. Белании.456226376378Тп. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство. плотничество.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1236. Исансунова (Исянсин), деревня бывшая государственная, при речке Буляре, дворов 154, жителей 893, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
6Исансупова, д. при реч. Базена, прос. дор., 2 мечети, хлебопекар., бак. лав.468212664547Земледелие
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ИсәнсефИсансуповоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. – Т. 2: Г–Й. – 656 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159014Исансуповосело55°28'53°33'N-39-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Муслюмовский муниципальный район, Исансуповское сельское поселение
92642420106с Исансуповосело