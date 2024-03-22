село Исансупово, село Исансупово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Исансупово

Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1881Исансупова (Исянсин), деревня.при рч. Белании.456226376378Тп. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство. плотничество.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Поисевская волость
1236. Исансунова (Исянсин), деревня бывшая государственная, при речке Буляре, дворов 154, жителей 893, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Поисевская волость
6Исансупова, д. при реч. Базена, прос. дор., 2 мечети, хлебопекар., бак. лав.468212664547Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ИсәнсефИсансуповоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. – Т. 2: Г–Й. – 656 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Муслюмовский район
159014Исансуповосело55°28'53°33'N-39-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Муслюмовский муниципальный район, Исансуповское сельское поселение
92642420106с Исансуповосело
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