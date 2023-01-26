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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
М. Тихиничи7Ив. Раф. Ослерко82766236
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
462. Тихиничи, местечко бывшее владельческое, при реке Добрице, дворов 60, жителей 297, волостное правление, церковь православная., часовня, водяная мельница, 10 лавок, т Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Тихинихи104123346922008615661662322193
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Тихиничи, в нем Тихиничское вол. прав. проселкереч. Добрицео-ву кр. и поч. гр. А. Клатцо, лют. церк. земли182585618Тихиничск. пр. 11618
59Им. Тихиничипроселкереч. Добрицепоч. гр. А. М. Клатцо, лют. 18269Тихиничск. пр. 11618
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Тихиничи1584
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Тихиничи736