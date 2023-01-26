агрогородок Тихиничи, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Тихиничи

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
М. Тихиничи7Ив. Раф. Ослерко82766236

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Тихиничская волость
462. Тихиничи, местечко бывшее владельческое, при реке Добрице, дворов 60, жителей 297, волостное правление, церковь православная., часовня, водяная мельница, 10 лавок, т Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Тихиничская волость
местечко Тихинихи104123346922008615661662322193

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Тихиничская волость
1Мест. Тихиничи, в нем Тихиничское вол. прав. проселкереч. Добрицео-ву кр. и поч. гр. А. Клатцо, лют. церк. земли182585618Тихиничск. пр. 11618
59Им. Тихиничипроселкереч. Добрицепоч. гр. А. М. Клатцо, лют. 18269Тихиничск. пр. 11618

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Тихиничский сельсовет
д Тихиничи1584

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Тихиничский сельсовет
аг. Тихиничи736

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