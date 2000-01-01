деревня Привольная, деревня Привольная, Верхоторская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Привольная

Верхоторская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Главный комитет об устройстве сельского состояния. Об облегчении крестьян деревни Привольной Верхотурской волости, Стерлитамакского уезда Уфимской губернии во взносе недо Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2675Привольная (Приволовка, Нука), деревня.при ррч. Нугуше и Нуке.1056559222245Р. — Мельница водяная. Пчеловодство, работы на горном заводе.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Верхоторская волость
2Привольное, с. на реч. Нугуше, прос. дор., церковь, зем. шк., вин., пив. и 3 бак. лав., х.-з. маг., вод. мел.7218155426417Земледелие, выделка колес и бондарн. про изводство
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