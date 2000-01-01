село Федоровск, село Федоровск, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Федоровск

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4314Федоровский, зав.при рч. Куяде.90516постоянных жителей нет.постоянных жителей нет.Церковь православная 1. Заводы: винокуренный 1, стекольный 1, паточный 1.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжская волость
18) в. Федоровский, прав. церк., зем. шк., библиотека, базар по субботами, ярм.: Троицкая, Казанская 22 окт., распл.Маркидановское общество44264239Бывшие государственныеПравославные и раскольникиРусские955

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
346878Федоровсксело56°33'00"55°35'00"O-40-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Федоровское сельское поселение
57628446101с Федоровсксело
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