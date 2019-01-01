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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2161Леневское, сел.при рч. Леневке.11075217614678Церковь православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
487. Леневское с пос. Березята (Семянята), село бывшее государственное, при речке Большой Леневке, дворов 250, жителей 1130, волостное правление (уездный город в 110 верс Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Леневское1111145156798191119283839[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Леневское на р. Леневке, прав. церк., земск. шк., волостн. правл., распл. с выс.:Леневское общество394973998Бывшие государственныеПравославныеРусские110—
2) выс. БерезятаЛеневское обществоБывшие государственныеПравославныеРусские110—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89188Ленёвскоесело57°35'с.ш.61°23'в.д.O-41-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65720000216с Леневскоесело