Где упоминается данное место

Ревизская сказка о крестьянах дер. Матюшкина Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8904.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Матюшкиной Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Матюшкино Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1857 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.

Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 371. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все