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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2572Красное (Дуровщина), с. вл.при рч. Хупте.221069285291Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1019. Красная Дуровщина, село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 93, жителей 515, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Красное, Дуровщино тож село5922при р. Хупте110354340694134252Никольские гаиЦер. кам., шк., маслоб., и 2 мелочн. лавки.
С. Красного усадьба причта5923при р. Хупте и р. Кобылихе—71320134252Никольские гаи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329644Красноесело53°35'с.ш.40°23'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620450171с Красноесело