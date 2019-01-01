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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Глазунове Егоре Алексеевиче, крестьянине с. Георгиевского, Чижовской вол., Бежецкого у., привлеченном по 246 ст. Улож. о наказ. при Тверском ГЖУ. 1903 г. // Гос. а Показать все
Дело о Глазунове Петре Алексеевиче, крестьянине села Георгиевского, Чижовской вол., Бежецкого у., Тверской губ., привлекавшемся по 246 ст. 1903 г. // Гос. архив Российско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1953Георгиевское, сц. вл.при р. Иевеже.195334
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
793. Егорьевское, село бывшее владельческое, при реке Уйсвеже, дворов 12, жителей 78, церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Георгиевское
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
7Егорьевское201
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
281893Георгиевскоесело57°57'36°31'O-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28604437116с Георгиевскоесело