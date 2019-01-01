село Георгиевское, село Георгиевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Георгиевское

Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Глазунове Егоре Алексеевиче, крестьянине с. Георгиевского, Чижовской вол., Бежецкого у., привлеченном по 246 ст. Улож. о наказ. при Тверском ГЖУ. 1903 г. // Гос. а Показать все
Дело о Глазунове Петре Алексеевиче, крестьянине села Георгиевского, Чижовской вол., Бежецкого у., Тверской губ., привлекавшемся по 246 ст. 1903 г. // Гос. архив Российско Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1953Георгиевское, сц. вл.при р. Иевеже.195334

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Чижовская волость
793. Егорьевское, село бывшее владельческое, при реке Уйсвеже, дворов 12, жителей 78, церковь православная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Чижевская волость
село Георгиевское

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Чижовская волость
7Егорьевское201

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бежецкий район
281893Георгиевскоесело57°57'36°31'O-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бежецкий муниципальный район, Поречьевское сельское поселение
28604437116с Георгиевскоесело
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