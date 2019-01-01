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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1501Челновская Рождественская Слобода (Елдовка, Рождественский Острожек), с. каз.при рч. Челновой.4970188792817Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
644. Челновско-Дмитриевская (Острожек, Березняги), слобода бывшая государственная, при речке Челновой, дворов 236, жителей 1909, волостное правление (уездный город в 46 в Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Челнавско-Рождественское«Дегтянское» п.-т. отд.457
село Челнавско-Дмитриевское«Дегтянское» п.-т. отд.458
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
77295Челнаво-Рождественскоесело52°57'41°11'N-37-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68634420146с Челнаво-Рождественскоесело