село Челнаво-Рождественское, село Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Челнаво-Рождественское

Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1501Челновская Рождественская Слобода (Елдовка, Рождественский Острожек), с. каз.при рч. Челновой.4970188792817Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Челновская волость
644. Челновско-Дмитриевская (Острожек, Березняги), слобода бывшая государственная, при речке Челновой, дворов 236, жителей 1909, волостное правление (уездный город в 46 в Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Челнавская волость
село Челнавско-Рождественское«Дегтянское» п.-т. отд.457
село Челнавско-Дмитриевское«Дегтянское» п.-т. отд.458

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сосновский район
77295Челнаво-Рождественскоесело52°57'41°11'N-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Дегтянский сельсовет
68634420146с Челнаво-Рождественскоесело
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