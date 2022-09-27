посёлок Внуково, посёлок Внуково, муниципальный округ Внуково, Москва - город федерального значения (на 2019) — Familio

Внуково

муниципальный округ Внуково, Москва - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
2774Внуково, д. вл.при пруде.291862625

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Перхушковская волость
Дер. Внуково329станция Внуково. 117Квартира урядника.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Новомосковский административный округ
306094Внуковопосёлок55°38'с.ш.37°16'в.д.N-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Москва - город федерального значения, муниципальный округ Внуково
45317000106п Внуковопоселок
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