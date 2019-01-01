деревня Рамушево, Старорусский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Рамушево

Старорусский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Черенчицкая волость
920. Рамушева, деревня бывшая государственная, при реке Ловати, дворов 97, жителей 664, церковь православная, почтовая станция, 5 лавок

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Черенчицкая волость
27Рамушево (пог.)3-го стана, 4-го зем. уч.Церк. земля1261014242310+церк.сл.река Ловать.Церковь, школа, смежен с. Рамушево.
28Рамушево (с.)3-го стана, 4-го зем. уч.Рамушевского14514540154091123102земледелиеспл. леса.река Ловать.Земск. кон. ст., 3 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Старорусский район
59864Рамушеводеревня57°50'00"31°37'00"O-36-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Медниковское сельское поселение
49639449156д Рамушеводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.