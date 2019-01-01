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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
920. Рамушева, деревня бывшая государственная, при реке Ловати, дворов 97, жителей 664, церковь православная, почтовая станция, 5 лавок
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
27Рамушево (пог.)3-го стана, 4-го зем. уч.Церк. земля1261014242310+церк.сл.——река Ловать.Церковь, школа, смежен с. Рамушево.
28Рамушево (с.)3-го стана, 4-го зем. уч.Рамушевского14514540154091123102земледелиеспл. леса.—река Ловать.Земск. кон. ст., 3 мелочные лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59864Рамушеводеревня57°50'00"31°37'00"O-36-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49639449156д Рамушеводеревня