село Сливное, село Сливное, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Сливное

Мамлютский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Об отсрочке взыскания податной недоимки с крестьян деревни Сливной, Петуховской волости, Подольской губернии. 1893–1895 гг. // Российский государственный исторический арх Показать все

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Беловская волость
Сливная д., при оз. Сливном, на зем. тр.5651651515877

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Беловский сельский округ
село СливноеСливное а.595233400
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