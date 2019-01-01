деревня Шишкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Шишкино

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьянки дер. Шишкина Боровецкой волости Вологодского уезда Шишеморовой о сложении с нее доимки за землю. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
112Шишкино, д. вл.при р. Сухоне.3216153849

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Боровецкая волость
6349ШишкиноБ. Кривецкое.Боровецкий-Воскресенскийбывшие помещичьи304144529

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Шишкино2539316деревняРусские216749116

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Боровецкий сельсовет
Шишкино 3980деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 37 км. Летнее: —.2221

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245488Шишкинодеревня59°30'с.ш.39°59'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
19638448251д Шишкинодеревня

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