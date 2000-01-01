село Казарь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Казарь

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губ. и уезда, Мурминской вол. с. Казари Алексее Евдокимове Ремезове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 17. Дело 137.
О крестьянине Рязанской губ. и уезда, Мурминской вол., села Казари Иване Евдокимове Ремизове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 22. Дело 202.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
269Казарь, с. каз.при оз. Казарском.2595169723729Церковь православная 1. Сельское правление. Фабрика 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Казарская волость
55. Казарь, село бывшее владельческое и государственное, при озере Казарском, дворов 238, жителей 1649, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Мурминская волость
Казарь село6720при озере Казарскомъ2891012996200825254МурминоЦер. кам. и дер., зем. шк. смеш., ветр. мел., каз. вин. лав., 3 руш., фабр., кирп. зав.
Казарь Дмитриева суковкая фабрика6721при озере Казарскомъ44826264Мурмино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
623Казарьсело54°34'с.ш.40°05'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Мурминское сельское поселение
61634401111с Казарьсело

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