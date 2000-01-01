посёлок городского типа Таловое, посёлок городского типа Таловое — Familio

Таловое

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
177Таловой.при балке Таловой.4544184175

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Гундоровская станица
4358Таловый хутор, Гундоровской станицы, при балке Таловой1282925440398Хуторское правление, приходское училище, пар. и ветр. мельн.1004526

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13021Таловеселище міського типур-н Сорокинськийселищна рада Мирненська
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