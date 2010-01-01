посёлок Иноземцево, посёлок Иноземцево, город-курорт Железноводск, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Иноземцево

город-курорт Железноводск, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский уезд
273Колония Каррас. (Шотланка тож).на р. Джемухе.757261266немцылютеранеПротестантская церковь 1, кожевенных заводов 15, пивоваренный завод 1, хлеб. общест. магазинов 2.

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
910Каррас (Шотландка), колония.при рч. Джемухе.57261266немцылютеранеЦерковь лютеранская. Кожевенных заводов 3, пивоваренный 1.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Пятигорский отдел, Каррасское сельское правление
кол. Каррас
Пятигорский отдел, Николаевское сельское правление
кол. Николаевская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, город краевого значения Железноводск
88516Иноземцевопосёлок44°06'43°06'L-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, город-курорт Железноводск
7712000056п Иноземцево#Н/Д
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