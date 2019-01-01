село Аршиновка, село Аршиновка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Аршиновка

Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Аршиновка Аршиновской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3883.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1374Усть-Кера (Аршиновка), с. каз.при р. Мокше.2326118391448Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Аршиновская волость
720. Аршиновка (Усть-Кера), село бывшее государственное, при реке Мокше, дворов 164, жителей 973, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд, Аршиновская волость
село Аршиновское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Нижнеломовский район
47670Аршиновкасело53°36'43°59'N-38-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Голицынский сельсовет
56651413111с Аршиновкасело
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