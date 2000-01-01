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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
845. Никольский Верхний Выселок (Нв. Матренка), село бывшее государственное, дворов 170, жителей 1200, церковь православная, лавка, 16 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Потышаева И. К., «Воровской Лог».2662владельческий хуторНикольскаго1Население вместе с № 2654
Новые Матренки, (Верхние Никольские Выселки).2666селоВерхне-Никольскаго2761915
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7967Верхненикольскоесело51°30'с.ш.38°38'в.д.M-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656151116с Верхненикольскоесело