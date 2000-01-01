село Верхненикольское, село Верхненикольское, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Верхненикольское

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Никольская волость
845. Никольский Верхний Выселок (Нв. Матренка), село бывшее государственное, дворов 170, жителей 1200, церковь православная, лавка, 16 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Никольская волость
Потышаева И. К., «Воровской Лог».2662владельческий хуторНикольскаго1Население вместе с № 2654
Новые Матренки, (Верхние Никольские Выселки).2666селоВерхне-Никольскаго2761915

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
7967Верхненикольскоесело51°30'с.ш.38°38'в.д.M-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Хохольское городское поселение
20656151116с Верхненикольскоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close