село Ростоши, село Ростоши, Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Ростоши

Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству вдовы-солдатки из крестьян Ростошинской волости, села Ростошей Марии Адамовны Пастушковой о назначении ей пенсии от казны. 1915 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Документы о ходатайстве гр-н с. Ростошей Ростошинской волости о выделении им земли и образовании поселка «Казьма-Демьяновский». 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Ростоши Ростошинской волости Савинкова Митрофана Михайловича в мошенничестве. 1925–1926 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р2480. Опись Показать все
IX отделение. По жалобе крестьян Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Росташинской волости села Росташи Бесединых, Стебунова и Ахматовых на неправильное обложение зе Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
575Ростоши (Козмодемьянское), с. каз.при рч. Такае.804048320922209Церковь православная 1. Училище. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Ростошинская волость
257. Ростоши (Козьмодемьянское), село бывшее государственное, при речке Такае, дворов 698, жителей 4941, церковь православная, школа, 9 лавок, 3 ярмарки

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Ростошинская волость
село Ростоши«Аннинское» п.-т. отд. Воронеж. губ.8035

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Ростошинская волость
село Ростоши

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Эртильский район
8091Ростошисело51°36'с.ш.40°56'в.д.M-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Эртильский муниципальный район, Ростошинское сельское поселение
20658432101с Ростошисело
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