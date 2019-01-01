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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству вдовы-солдатки из крестьян Ростошинской волости, села Ростошей Марии Адамовны Пастушковой о назначении ей пенсии от казны. 1915 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Документы о ходатайстве гр-н с. Ростошей Ростошинской волости о выделении им земли и образовании поселка «Казьма-Демьяновский». 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Ростоши Ростошинской волости Савинкова Митрофана Михайловича в мошенничестве. 1925–1926 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р2480. Опись Показать все
IX отделение. По жалобе крестьян Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Росташинской волости села Росташи Бесединых, Стебунова и Ахматовых на неправильное обложение зе Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
575Ростоши (Козмодемьянское), с. каз.при рч. Такае.804048320922209Церковь православная 1. Училище. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
257. Ростоши (Козьмодемьянское), село бывшее государственное, при речке Такае, дворов 698, жителей 4941, церковь православная, школа, 9 лавок, 3 ярмарки
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Ростоши«Аннинское» п.-т. отд. Воронеж. губ.8035
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ростоши
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8091Ростошисело51°36'с.ш.40°56'в.д.M-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20658432101с Ростошисело