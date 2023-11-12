хутор Архангельск, хутор Архангельск, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Архангельск

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2334Архангельская (Новоселовка, Софиевка), д. вл.при овраге Дуброве.902032148143

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Семейская волость
Архангельский, (Батовка, Новоселовка).6906хуторАрхангельск.75422

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7738Архангельскоехутор50°18'с.ш.39°52'в.д.M-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Алейниковское сельское поселение
20647404111х Архангельскхутор
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