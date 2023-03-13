деревня Вышово, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Вышово

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
Ф. Вышов с дер.8Игн. Фел. Цехановецкий2301672

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Шамовская волость
48Фол. Бышевоторгов. тр. реке Ремествянкет-ву кр. 16 влад. 188472Шамовского пр. 8028

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Раздельский сельсовет
д Вышово28

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
д. Вышово21

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