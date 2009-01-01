деревня Чигиринка, Кировский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Чигиринка

Кировский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Чигиринская волость
98. Чигиринка, село бывшее владельческое, при реке Друти, дворов 50, жителей 285, волостное правление, церковь православная, школа, постоялый двор

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Быховский уезд, Чигиринская волость
село Чигиринка22388714364020262342436885

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Чигиринская волость
8Село Чигиринка, при нем Чигиринское вол. правл. Бобруйск. тр. р. ДрутиЧигиринск. с. об. 90 2250 3232 5Чигиринского пр. 6530
20Им. ЧигиринкаБобруйск. тр. р. Хмелинкедв. Э. И. Булгаку, кат. 52012Быховского р.-к. 6533

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кировский район, Стайковский сельсовет
д Чигиринка410

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кировский район, Стайковский сельсовет
д. Чигиринка193

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