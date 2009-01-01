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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
98. Чигиринка, село бывшее владельческое, при реке Друти, дворов 50, жителей 285, волостное правление, церковь православная, школа, постоялый двор
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Чигиринка22388714364020262342436885
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
8Село Чигиринка, при нем Чигиринское вол. правл. Бобруйск. тр. р. ДрутиЧигиринск. с. об. 90 2250 3232 5Чигиринского пр. 6530
20Им. ЧигиринкаБобруйск. тр. р. Хмелинкедв. Э. И. Булгаку, кат. 52012Быховского р.-к. 6533
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Чигиринка410
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Чигиринка193