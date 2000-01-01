город Ушарал, Алакольский район, Жетысуская область (на 2022) — Familio

Ушарал

Алакольский район, Жетысуская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Сергиопольский уезд, Учь-Арал селение
17522. Учь-Арал сел., кр. сельс. общ.Аулов: 140. 945. Других сословий: 47.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Жетысуская область, Алакольский район, Ушаральская городская администрация
город УшаралҮшарал қ.333420100

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