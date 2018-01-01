село Хотешов, Волинська область (на 2018) — Familio

Хотешов

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Хотешовская волость
861. Хотешов, село бывшее государственное, при реке Турии, дворов 192, жителей 1380, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, часовня, школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Ковельский уезд, Хотешевская волость
село Хотешев9331527517108145354828936316

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2962Хотешівселоцентр сільської радир-н Камінь-Каширськийсільрада Хотешівська

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