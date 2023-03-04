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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2704Маркова, дер.при рч. Юшале.952862123152Часовня православная 1. Почтовая станция. Этап. Торжок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
718. Маркова, деревня бывшая государственная, при речке Юшале, дворов 71, жителей 226, часовня, почтовая станция, этап, 10 лавок, баз. по понедельникам.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
10) д. Маркова на р. Юшале, шк. гр., еженедельный базар по понедельникам, Торжок Прокопьевский 6—8 июля, распланированоМарковское общество74163189Бывшие государственные крестьянеПравославные и раскольникиРусские9310
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Маркова, д. 71135177312русские312——Балаирскойр. Юшала30ст. Юшала—3030307730тракт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51622Марковадеревня57°06'с.ш.64°10'в.д.O-41-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000276д Марковадеревня