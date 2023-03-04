деревня Маркова, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Маркова

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2704Маркова, дер.при рч. Юшале.952862123152Часовня православная 1. Почтовая станция. Этап. Торжок.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Балаирская волость
718. Маркова, деревня бывшая государственная, при речке Юшале, дворов 71, жителей 226, часовня, почтовая станция, этап, 10 лавок, баз. по понедельникам.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Балаирская волость
10) д. Маркова на р. Юшале, шк. гр., еженедельный базар по понедельникам, Торжок Прокопьевский 6—8 июля, распланированоМарковское общество74163189Бывшие государственные крестьянеПравославные и раскольникиРусские9310

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тюменский округ, Тугулымский район, Марковский сельсовет
3. Маркова, д. 71135177312русские312Балаирскойр. Юшала30ст. Юшала3030307730тракт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
51622Марковадеревня57°06'с.ш.64°10'в.д.O-41-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000276д Марковадеревня

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