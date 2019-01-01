село Просечье, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Просечье

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2335Просечье, с. вл.при р. Рясе.3550164759741Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Просечье48Лепехина13924

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Просечинская волость
937. Просечье, село бывшее владельческое, при речке Становой Рясе, дворов 234, жителей 1584, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, часов Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Просечинская волость
село Просечье161235507652209421064200сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Просечинская волость
Просечье село4592на верховьях р. Становой рясы2739631007197035волостн. правл.Церк. кам., 2 шк. Мин. Нар. Просвещ. смеш., 3 ветр. мел., каз. вин. лав., пов. бабка, вол. прав., богад., часов. памят. кам. хлеб.
Усад. братства Св. Василия4601на верховьях р. Становой рясы20103035ПросечьеЦерк.-прих. школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
1270Просечьесело53°30'с.ш.40°22'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Просеченское сельское поселение
61620460101с Просечьесело

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