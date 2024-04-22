деревня Сеньго-Озеро, деревня Сеньго-Озеро, Аннинская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Сеньго-Озеро

Аннинская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Образец «подольника», 1890-е гг. Источник: goskatalog.ru
Образец ткачества для «подольника», 1890-е гг. Источник: goskatalog.ru
Пояс, 1890-е гг. Источник: goskatalog.ru
Образец ткачества для «подольника», 1890-е гг. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4094Сеньго-Озеро, д. каз.при оз. Сеньге.181837130154

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Аннинская волость
4811Сеньго-Озеро деревня53173701613
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