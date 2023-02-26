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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Петро-Павловской Талицкой церкви. Список архивных дел Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
621. Петровское, село бывшее государственное, дворов 16, жителей 67, 2 церкви православных, 4 лавки
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
47Петровское (Петропавловский Талицкий погост) (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля3581523514см.церковная служба и учит.земледелие—ручей Паненка и ручей Назаровка.Образц. муж. ц.-пр. школа, и смешанное учил., смежен с селом Петровским.
48Петровское (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Петровского19364953102514+земледелие——ручей Малая Шевелевка.Церковь, 5 лав., торжок: в воскресные дни и 8 сент., смежно с погостом Петровским.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35175Петровскоесело59°38'с.ш.38°52'в.д.O-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628476321с Петровскоесело