село Петровское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Петровское

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Петро-Павловской Талицкой церкви. Список архивных дел Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Талицкая волость
621. Петровское, село бывшее государственное, дворов 16, жителей 67, 2 церкви православных, 4 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Талицкая волость
47Петровское (Петропавловский Талицкий погост) (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля3581523514см.церковная служба и учит.земледелиеручей Паненка и ручей Назаровка.Образц. муж. ц.-пр. школа, и смешанное учил., смежен с селом Петровским.
48Петровское (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Петровского19364953102514+земледелиеручей Малая Шевелевка.Церковь, 5 лав., торжок: в воскресные дни и 8 сент., смежно с погостом Петровским.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
35175Петровскоесело59°38'с.ш.38°52'в.д.O-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Талицкое сельское поселение
19628476321с Петровскоесело

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