село Косарево, село Косарево, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Косарево

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Новосильского у., Касаревской вол., с. Касарева, Гаврила Федорова Сухоничева, о взыскании им с крестьянина Тимошина 17 руб. серебром зажитья Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). Показать все
Дело об отказе в выдаче ссуды на покупку семян и удобрения крестьянину с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Алексею Григорьеву Филиппову. 1913 г. // Гос. архив Т Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и копия плана Показать все
Дело по жалобе крестьян с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 20 февраля 1914 г. о незаконном Показать все
Дело о выдаче ссуды в размере 100 руб. крестьянину с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Емельяну Афанасьеву Деминову на возведение строений. 1916 г. // Гос. архи Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Бездонное и с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 4 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли четырем домохозяевам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1912 г. // Гос. архив Тульско Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли семнадцати домохозяевам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1912 г. // Гос. архив Туль Показать все
Протокол и повестки землемера Зотова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Тульской о Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Анастасии Федоровой Вещиковой с сыном, невестками и внуками. 1915 г Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Марфы Пименовой Деминовой с невесткой Пелагеей Кузьминой и внуками: Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Василия Иванова Деминова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архи Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Герасима Иванова Деминова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. арх Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Дмитрия Дмитриева Деминова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. ар Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Иванова Деминова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьян с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Петра и Павла Дмитриевых Деминовых (подлинник и копия). 1915 г. // Го Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Кузьмы Иванова Деминова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Тита Алексеева Деминова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Антона Николаева Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Евгении Герасимовой Симоновой с детьми: Дмитрием, Иваном, Марией, Н Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Глеба Афанасьева Симонова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Михаила Афанасьева Симонова с братом Федором Афанасьевым Симоновым Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Ефимова Филонова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Петра Ильина Филонова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Т Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Афанасия Васильева Ходырева (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. а Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Федора Васильева Ходырева (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. арх Показать все
Дело об отказе государственной крестьянке с. Косарево Косаревской волости Новосильского у. Агафье Андреевой дочери Замуруевой в возвращении из рекрут сына Михаила Михайло Показать все
Дело о сорной усадьбе граждан с. Косарево Косаревской волости Новосильский уезд Фодыревых. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 2. Дело 5.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3135Касарево, с. каз.при рч. Пшевке.1520139687699Церковь правосл. 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Косаревская волость
829. Косарево (Вышняя Пшевь), при речке Пшевке, дворов 156, жителей 1253, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа, лавка, ярмарка 9- Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Касаревская волость
село Касарево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
64328Косаревосело52°56'с.ш.37°18'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Новодеревеньковское сельское поселение
54639410111с Косаревосело
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