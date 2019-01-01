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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Новосильского у., Касаревской вол., с. Касарева, Гаврила Федорова Сухоничева, о взыскании им с крестьянина Тимошина 17 руб. серебром зажитья Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). Показать все
Дело об отказе в выдаче ссуды на покупку семян и удобрения крестьянину с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Алексею Григорьеву Филиппову. 1913 г. // Гос. архив Т Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и копия плана Показать все
Дело по жалобе крестьян с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 20 февраля 1914 г. о незаконном Показать все
Дело о выдаче ссуды в размере 100 руб. крестьянину с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Емельяну Афанасьеву Деминову на возведение строений. 1916 г. // Гос. архи Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Бездонное и с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 4 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли четырем домохозяевам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1912 г. // Гос. архив Тульско Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли семнадцати домохозяевам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1912 г. // Гос. архив Туль Показать все
Протокол и повестки землемера Зотова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Тульской о Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Анастасии Федоровой Вещиковой с сыном, невестками и внуками. 1915 г Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Марфы Пименовой Деминовой с невесткой Пелагеей Кузьминой и внуками: Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Василия Иванова Деминова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архи Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Герасима Иванова Деминова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. арх Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Дмитрия Дмитриева Деминова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. ар Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Иванова Деминова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьян с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Петра и Павла Дмитриевых Деминовых (подлинник и копия). 1915 г. // Го Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Кузьмы Иванова Деминова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Тита Алексеева Деминова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Антона Николаева Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Евгении Герасимовой Симоновой с детьми: Дмитрием, Иваном, Марией, Н Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Глеба Афанасьева Симонова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Михаила Афанасьева Симонова с братом Федором Афанасьевым Симоновым Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Ефимова Филонова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Петра Ильина Филонова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Т Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Афанасия Васильева Ходырева (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. а Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Косарево Косаревской вол. Новосильского у. Федора Васильева Ходырева (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. арх Показать все
Дело об отказе государственной крестьянке с. Косарево Косаревской волости Новосильского у. Агафье Андреевой дочери Замуруевой в возвращении из рекрут сына Михаила Михайло Показать все
Дело о сорной усадьбе граждан с. Косарево Косаревской волости Новосильский уезд Фодыревых. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 2. Дело 5.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3135Касарево, с. каз.при рч. Пшевке.1520139687699Церковь правосл. 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
829. Косарево (Вышняя Пшевь), при речке Пшевке, дворов 156, жителей 1253, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа, лавка, ярмарка 9- Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Касарево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64328Косаревосело52°56'с.ш.37°18'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54639410111с Косаревосело