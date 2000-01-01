имение Кобылянка, имение Кобылянка, Бацевичская волость, Бобруйский уезд (на 1909) — Familio

Кобылянка

Бацевичская волость, Бобруйский уезд (на 1909)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Кобылянка34Есьманов1053205205

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Бощевичская волость
90. Кобылянка, село бывшее владельческое, при реке Несяте, дворов 21, жителей 222, церковь православная, винокуренный завод

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Бацевичская волость
Кобылянка, имение38141505520
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