- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2542Марчуки, с. каз.при урочище Стержевом.1119161869957Церковь православная 1. Училище. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1003. Марчуки, село бывшее государственное, дворов 276, жителей 1810, волостное правление (уездный город 11 в, ), церковь православная, школа
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Марчуки1763144502116765774587611650сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Марчуки село5871при речке Сторожевой39814781436291412112—волостн. правл.Церк. кам., шк., вод. и 3 ветр. мельн., 2 кузн., вол. пр., кв. ур.
С. Марчуков ус прпчта5872при речке Сторожевой—9142312112—волостн. правл.Церк. кам., шк., вод. и 3 ветр. мельн., 2 кузн., вол. пр., кв. ур.
Ст. Секр. Ермолова сторож. в лесу5873при речке Сторожевой—21312112—волостн. правл.Церк. кам., шк., вод. и 3 ветр. мельн., 2 кузн., вол. пр., кв. ур.
Г. Всеволожской сторожка5874при речке Сторожевой—33612112—волостн. правл.Церк. кам., шк., вод. и 3 ветр. мельн., 2 кузн., вол. пр., кв. ур.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2176Марчуки 1село53°37'с.ш.40°12'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630405121с Марчуки 1село