село Марчуки 1, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Марчуки 1

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2542Марчуки, с. каз.при урочище Стержевом.1119161869957Церковь православная 1. Училище. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Марчуковская волость
1003. Марчуки, село бывшее государственное, дворов 276, жителей 1810, волостное правление (уездный город 11 в, ), церковь православная, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Марчуковская волость
село Марчуки1763144502116765774587611650сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Марчуковская волость
Марчуки село5871при речке Сторожевой39814781436291412112волостн. правл.Церк. кам., шк., вод. и 3 ветр. мельн., 2 кузн., вол. пр., кв. ур.
С. Марчуков ус прпчта5872при речке Сторожевой9142312112волостн. правл.Церк. кам., шк., вод. и 3 ветр. мельн., 2 кузн., вол. пр., кв. ур.
Ст. Секр. Ермолова сторож. в лесу5873при речке Сторожевой21312112волостн. правл.Церк. кам., шк., вод. и 3 ветр. мельн., 2 кузн., вол. пр., кв. ур.
Г. Всеволожской сторожка5874при речке Сторожевой33612112волостн. правл.Церк. кам., шк., вод. и 3 ветр. мельн., 2 кузн., вол. пр., кв. ур.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
2176Марчуки 1село53°37'с.ш.40°12'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61630405121с Марчуки 1село

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