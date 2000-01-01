село Стретенка — Familio

Стретенка

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Октябрьское
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
676Стретенское, сел. каз.при вершине рч. Волинторомы.18333132430432

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Крестовская волость
400. Стретенское, село бывшее государственное, в вершине рч. Пане-Ивановой или Валиторош, дворов 151, жителей 889, церковь православная, земская почтовая станция, лавка

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Мариупольский уезд, Стретенская волость
1Стретенкабывшие государственные2327697521521

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-46086Стрітенкаселоцентр сільської радир-н ВолноваськийСтрітенська сільська рада

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