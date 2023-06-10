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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2174Гробовское, сел.при рч. Утке.7723227717742Церквей православных 3. Волостное правление. Приходское училище. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
451. Гробовское, село бывшее государственное, при речке Утке, дворов 285, жителей 1585, волостное правление (уездный город в 77 верстах), 3 церкви православные, школа, по Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Гробовское1032639713258199801799[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Гробово, на р. Утке, церк., земск. шк., церк.-прих. шк., волостн. правл., зем. станц., распл.Гробовское общество33810161170Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские 77—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89756Первомайскоесело56°49'с.ш.59°33'в.д.O-40-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65628174116с Первомайскоесело