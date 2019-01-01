деревня Лисья, деревня Лисья, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Лисья

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12166Лисья, д. каз.при ррч. Лисьинке и Сиве.1147077221281Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Полозовская волость
1032. Лисья, деревня бывшая государственная, при речке Лисье, дворов 108, жителей 596, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
347070Лисьядеревня57°15'00"54°22'00"O-40-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Полозовское сельское поселение
57608431141д Лисьядеревня
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