деревня Нагорская, Камкинская волость, Вельский уезд (на 1914) — Familio

Нагорская

Камкинская волость, Вельский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного рядового, крестьянина деревни Нагорской Камкинской волости Вельского уезда Проневского И. А. об отказе в назначении ему пособия. 1915 г. // Гос. Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Нагорской Камкинской волости в количестве 8 человек о разрешении им переселиться на приисканное место в Устьянской даче. 1896 г. // Гос. Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Нагорской Камкинской волости Темежникова, жалующегося на неправильный раздел земли. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 2 участка Вельского уезда о выдаче хлебной ссуды крестьянам дер. Нагорской Камкинской волости. 1913 г. // Гос. архив Показать все
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Нагорской Камкинской волости Проневского И. А. об отказе в назначении ему пособия. 1916–1917 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Орловской церкви. Список архивных Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Орловской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2367Нагорская, д. каз.при р. Устье.12412126100103

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Камкинская волость
44Гора (Нагорское)Орловское.Христо-Рождественский-Орловскийбывшие государственные901863181177

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