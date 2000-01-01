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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного рядового, крестьянина деревни Нагорской Камкинской волости Вельского уезда Проневского И. А. об отказе в назначении ему пособия. 1915 г. // Гос. Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Нагорской Камкинской волости в количестве 8 человек о разрешении им переселиться на приисканное место в Устьянской даче. 1896 г. // Гос. Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Нагорской Камкинской волости Темежникова, жалующегося на неправильный раздел земли. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 2 участка Вельского уезда о выдаче хлебной ссуды крестьянам дер. Нагорской Камкинской волости. 1913 г. // Гос. архив Показать все
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Нагорской Камкинской волости Проневского И. А. об отказе в назначении ему пособия. 1916–1917 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Орловской церкви. Список архивных Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Орловской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2367Нагорская, д. каз.при р. Устье.12412126100103
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44Гора (Нагорское)Орловское.Христо-Рождественский-Орловскийбывшие государственные901863181177