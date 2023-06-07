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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9Емангулова (Имангулова, Ямангулова), д. башк.при р. Салмыше.5633134561519Мечетей 2, почтовая станция, базар по пятницам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
113. Имангулова 1-я (Емангулова, Ямангулова), деревня бывшая государственная, при реке Салмыше, дворов 106, жителей 642, волостное правление (уездный город в 55 верстах), Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Имангулова
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72457Имангулово Первоесело52°12'с.ш.55°19'в.д.N-40-135