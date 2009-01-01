деревня Ревятичи, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ревятичи

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Дубичская волость
Ревятычи, им. (Бейнаровича), жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 208, у. гор. 58 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Поречье 34 в.
Ревятычи, д., жит. 181 (90 м. 91 ж.), дес. 248,34, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Новодворский сельсовет
д Ревятичи63

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
д. Ревятичи45

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