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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2584Гапоновка, с. вл и казач.при рч. Сулице.721205617623Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
562. Гапоновка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Сулице, дворов 286, жителей 1360, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, 21 ветр. млнц., Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18605Яблунівкаселор-н Сенчанськийсільрада Ісковецька