село Большой Избердей, село Большой Избердей, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Большой Избердей

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
1980Большой Избердей, с. каз.при рч. Избердейке.551032411321039Церквей православных 2. Училище. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Больше-Избердеевская волость
731. Б. Избердей, село бывшее государственное, при речке Избердейке, дворов 346, жителей 2778, волостное правление (уездный город в 55 верстах), 2 церкви православных

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Больше-Избердеевская волость
село Больше-Избердей

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
64595Большой Избердейсело52°33'40°24'N-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Шехманский сельсовет
68624475106с Большой Избердейсело
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