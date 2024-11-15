село Анненково, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Анненково

Арзамасский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
3097Аннинково (Троицкое), с. вл.при р. Пьяне.493290365427Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ревезенская волость
749. Анненково (Троицкое), село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 150, жителей 683, церковь православная

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Княгининский уезд, Ревезенская волость
с. Анненково90255327

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Вадская волость
Анненково село6Лопатинск. 880с. Вад31039100
Арзамасский уезд, Пьянско-Перевозская волость
Анненково село12Ревезенский768П.-Перев. 81531116

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