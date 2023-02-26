село Сергеевка, село Сергеевка, Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Сергеевка

Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителя с. Сергеевки Сергеевской волости Бобровского уезда Тита Яковлевича Верхотина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Дело по обвинению жителя с. Сергеевки Сергеевской волости Малахова Захара Ивановича в дезертирстве. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р20. Опись 1. Дело 95.
Материалы об отводе земли гражданам села Сергеевки Сергеевской волости на Афанасьевском участке б. имения князя Мещерского Панинской волости /протоколы, списки, заявления Показать все
Документы (справки, списки, счета) по продналогу граждан слободы Сергеевки, Сергеевской волости. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р255. Опись 1. Дело Показать все
Список по уплате единого натурального налога 1922/1923 гг. граждан слободы Сергеевки Сергеевской волости. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р255. Опись 1. Д Показать все
Дело о расторжении брака между жителями с. Сергеевки Сергеевской волости Акатовыми Михаилом Ивановичем и Анисьей Осиповной. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
584Сергиевка, с. вл.при Воганском логе.6352150560560Церковь православная. Завод овчарный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Сергиевская волость
321. Сергиевка, село бывшее владельческое, дворов 225, жителей 1479, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, 2 лавки, 23 ветряные мельницы

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Верхотойденская волость
Сергеевка3580селоСергеевского.2771864

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Сергеевская волость
село Сергеевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Панинский район
7581Сергеевкасело51°33'с.ш.40°12'в.д.M-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Панинский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
20635436126с Сергеевкасело
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