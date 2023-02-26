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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителя с. Сергеевки Сергеевской волости Бобровского уезда Тита Яковлевича Верхотина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Дело по обвинению жителя с. Сергеевки Сергеевской волости Малахова Захара Ивановича в дезертирстве. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р20. Опись 1. Дело 95.
Материалы об отводе земли гражданам села Сергеевки Сергеевской волости на Афанасьевском участке б. имения князя Мещерского Панинской волости /протоколы, списки, заявления Показать все
Документы (справки, списки, счета) по продналогу граждан слободы Сергеевки, Сергеевской волости. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р255. Опись 1. Дело Показать все
Список по уплате единого натурального налога 1922/1923 гг. граждан слободы Сергеевки Сергеевской волости. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р255. Опись 1. Д Показать все
Дело о расторжении брака между жителями с. Сергеевки Сергеевской волости Акатовыми Михаилом Ивановичем и Анисьей Осиповной. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
584Сергиевка, с. вл.при Воганском логе.6352150560560Церковь православная. Завод овчарный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
321. Сергиевка, село бывшее владельческое, дворов 225, жителей 1479, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, 2 лавки, 23 ветряные мельницы
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Сергеевка3580селоСергеевского.2771864
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сергеевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7581Сергеевкасело51°33'с.ш.40°12'в.д.M-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20635436126с Сергеевкасело