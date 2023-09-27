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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Хлуденеве Антоне Кузьмиче, крестьянине д. Сысой Борецкой вол. Сапожковского у. Рязанской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Ро Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2881Сысои, с. каз.при р. Верде.323197774849Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1063. Сысой, село бывшее владельческое и государственное, при реке Паре, дворов 338, жителей 1959, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Сысои село7707на тр. Сапож.—Шацк при рр. Паре и Верде418139114332824152273БорецъЦ. к., цер.-пр. и з. шк., 3 кузн., маслоб., 2 кирп. зав., 2 прос., каз. вин. лав., дегтяр. завод
При с. Сысое о-ва кр. с. Сысой жил. помещение и мукомольная водяная мельница77091426156333Борецъ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1239Сысоисело53°50'с.ш.41°05'в.д.N-37-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640469101с Сысоисело