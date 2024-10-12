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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного рядового, крестьянина деревни Афанасова Шуйской волости Тотемского уезда Николая Васильевича Шевырина, раненного на войне, о недостаточном разме Показать все
Дело о самовольной порубке леса в Мольско-Стрелицкой даче крестьянами Шуйской волости деревни Афанасова. 1873 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 135. Опись 1. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Шейбухтской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9063Афанасово, д. каз.при колодцах.145½95½133142
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1506. Афонасова, деревня бывшая государственная, при речке Зуське, дворов 15, жителей 75, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
66АфанасовоЖидовиновск.Воскресенскийбывшие государственные15012225059
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Афанасово365016деревняРусские225153104
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Афанасово 7582деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: 88 км.2122
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247886Афанасоводеревня59°19'с.ш.40°58'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424116д Афанасоводеревня