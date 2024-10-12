деревня Афанасово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Афанасово

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного рядового, крестьянина деревни Афанасова Шуйской волости Тотемского уезда Николая Васильевича Шевырина, раненного на войне, о недостаточном разме Показать все
Дело о самовольной порубке леса в Мольско-Стрелицкой даче крестьянами Шуйской волости деревни Афанасова. 1873 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 135. Опись 1. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Шейбухтской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9063Афанасово, д. каз.при колодцах.145½95½133142

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость
1506. Афонасова, деревня бывшая государственная, при речке Зуське, дворов 15, жителей 75, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
66АфанасовоЖидовиновск.Воскресенскийбывшие государственные15012225059

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Афанасово365016деревняРусские225153104

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Февральский сельсовет
Афанасово 7582деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: 88 км.2122

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247886Афанасоводеревня59°19'с.ш.40°58'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Сухонское сельское поселение
19632424116д Афанасоводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.