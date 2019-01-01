село Бичур, Артемовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Бичур

Артемовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2668Бичур, дер.при рч. Бичуре.623974240242Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Антоновская волость
582. Бичур, деревня бывшая государственная, при речке Бнчуре, дворов 77, жителей 593, часовня, 3 торжка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Антоновская волость
с. Бичурское на р. и ключе Бичуре, прав. церк., церк.-прих. школа, зем. станция, ярмарка с 17 по 19 декабря, распланированоБичурское общество161472482Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские6212

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артемовский район
320067Бичурсело57°35'с.ш.62°09'в.д.O-41-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артемовский
65703000221с Бичурсело

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