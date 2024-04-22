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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Хлебницы Карашской волости Ростовского уезда. 1868–1869 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1026.
По жалобе гр. д. Хлебниц Карашской вол. по делу поравнения земли. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 175.
По заявлению уполномоченного дер. Хлебницы Карашской вол. Б. М. Долгова о восстановлении срока на обжалование решения УЗК от 5-го сентября 1924 г. по делу о споре с гражд Показать все
По жалобе общ-ва гр. д. Хлебницы Карашской вол. по делу об урочище под названием «Гущиха» с гр-ми дер. Чистово. 1924–1925 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Росто Показать все
Дело по иску доверенного отставного штабс-капитана Пржецлавского частного поверенного Ивана Николаевича Фомина с крестьянина деревни Хлебницы Карашской волости Николая Ло Показать все
Дело по обвинению крестьянки Карашской волости деревни Хлебницы Евдокии Яковлевны Кондраковой в беспатентной торговле вином. 1901–1902 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Дмитрия Солунского села Хлебницы Карашской волости членам церковно-приходской общины за 1919 год. // Гос. архив Показать все
Дело о спорной земле между гражданами дер. Хлебницы Карашской волости Т. Ф. Рыженковой и С. И. Темновым. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 270. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7346Хлебняцы, д. каз.при прудах.4445216874
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
338. Хлебницы, деревня бывшая государственная, дворов 24, жителей 132, 9 картоф.-терочн. зав., 2 картоф. суш.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Хлебницы XII. Чистовское общество104936—Хлебницкий приход
пг. Хлебницкий1059——Хлебницкий приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4656Хлебницыдеревня56°50'39°28'O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452231д Хлебницыдеревня