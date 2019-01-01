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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
967Димитриевское (Кандыз, Кандызская Слобода), д. каз.при рч. Кандызе.55станов. кварт.38010701236Церквей православных 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
434. Русский Кандыз (Дмитриевское), село бывшее государственное, при реке Кандызе, дворов 416, жителей 268.), волостное правление (уездный город в 55 верстах), 2 церкви п Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Русский Кандыз. Б. госуд. Рус. Прав.2243Р. Кандыз22555—61116051618
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Русский-Кандыз
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
74935Русский Кандызсело54°02'с.ш.52°56'в.д.N-39-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53643431101с Русский Кандызсело