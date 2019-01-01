село Русский Кандыз, село Русский Кандыз, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Русский Кандыз

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
967Димитриевское (Кандыз, Кандызская Слобода), д. каз.при рч. Кандызе.55станов. кварт.38010701236Церквей православных 2. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Дмитриевская волость
434. Русский Кандыз (Дмитриевское), село бывшее государственное, при реке Кандызе, дворов 416, жителей 268.), волостное правление (уездный город в 55 верстах), 2 церкви п Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Дмитриевская волость
С. Русский Кандыз. Б. госуд. Рус. Прав.2243Р. Кандыз2255561116051618

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Дмитриевская волость
село Русский-Кандыз

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
74935Русский Кандызсело54°02'с.ш.52°56'в.д.N-39-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Русскокандызский сельсовет
53643431101с Русский Кандызсело
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